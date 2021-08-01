Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na iki ANKA-SİHA daha teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.
ANKA-SİHA teslimatlarının devam etiğini belirten Demir, "Son olarak TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
#ANKA-SİHA teslimatlarımız devam ediyor. ✈️🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 1, 2021
✅ Son olarak, @TUSAS_TR tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA’mızı daha HvKK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/RiaU5RPS95
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