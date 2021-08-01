Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na iki ANKA-SİHA daha teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki 'ANKA-SİHA'yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.

ANKA-SİHA teslimatlarının devam etiğini belirten Demir, "Son olarak TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.