Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltı sayısı 14 oldu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin katledildiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 13 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada halen firari olan şüphelinin ailesinden 1 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 14 olduğu kaydedildi.