Sağlık Bakanı: Kilis ve Kayseri aşılamada yüzde 65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli iller grubundan çıktı

Sağlık Bakanı Koca, 2 ilin daha yüksek riskli iller grubundan çıktığını açıkladı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "Kilis ve Kayseri aşılamada %65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi"
KİLİS VE KAYSERİ aşılanmada %65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2021
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