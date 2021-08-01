Sağlık Bakanı: Kilis ve Kayseri aşılamada yüzde 65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli iller grubundan çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kilis ve Kayseri aşılamada %65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı." duyurusunu yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, 2 ilin daha yüksek riskli iller grubundan çıktığını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "Kilis ve Kayseri aşılamada %65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi"

KİLİS VE KAYSERİ aşılanmada %65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2021

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