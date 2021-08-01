İletişim Başkanı Altun: Van'daki selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları temin edilecek

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Van’ın Başkale’ye bağlı Esenyamaç köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir" dedi.

Van’ın Başkale’ye bağlı Esenyamaç Köyü’nde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 1, 2021