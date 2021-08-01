Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin sosyal medya hesabından, 48 yaşındaki Nurettin Karabük'ün yoğun bakım servisindeki beşinci gününde çekilen görüntüsüne yer verdi.
Karabük'ün virüsü yakınlarına da bulaştırdığını belirten Koca, hastanın "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım" sözlerini paylaştı.
HASTAMIZIN BİR ÇİFT SÖZÜ VAR. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi. pic.twitter.com/yBwoXqBuCz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2021
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