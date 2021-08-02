Van'ın 2 ilçesinde sel nedeniyle evleri su bastı, küçükbaş hayvanlar telef oldu

Van'ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle oluşan selde, birçok ev hasar gördü, bir ahır yıkıldı ve 105 küçükbaş hayvan telef oldu.

Özalp ilçesine bağlı Yukarı Balçıklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, doluya dönüştü. Yağışların ardından gelen selde 20 evi su bastı, bir ahır yıkıldı.

Evleri sel suları altında kalan vatandaşların imdadına Özalp Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti.

Belediye ve itfaiye ekipleri, sondaj makineleriyle evlerdeki suyu tahliye etti. Mahallelerde hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yukarı Balçıklı Mahallesi Muhtarı Abdulbari Sak, gazetecilere, bugün öğleden sonra başlayan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok evin su altında kaldığını, bir ahırın yıkıldığını söyledi.

Vatandaşlara ait 50 küçükbaş hayvanın telef olduğunu aktaran Sak, "Bu zamana kadar yaşanan en büyük seldi. Kaymakamımız Abdulkadir Çelik, belediye ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz, AFAD, bütün devlet kurumlarımız seferber oldu. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı ve Çubuklu mahalleleri ile Çoraklı mezrasında etkili olan yağışın ardından gelen selde 6 ev, 2 araç ve iş yeri hasar gördü, 55 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaymakam Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, selin meydana geldiği bölgelerde yürütülen çalışmaları inceledi.

Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm birimleriyle vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Dinç, teknik ekiplerle yerinde incelemelerin yapıldığını ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İlk tespitlere göre 6 evde hasarın meyana geldiğini anlatan Dinç, şu bilgileri verdi:

"İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı tespitler neticesinde 55 küçükbaş hayvanımız telef olmuş. Bu noktada vatandaşlarımızın mağdur olmaması için devletimizin tüm birimleri ile birlikte gereken ne ise o yapılacak. Çok üzücü bir olay yaşadık. Ancak bu üzüntümüzü devletimizin bütün birimlerinin sahada olmasıyla en kısa sürede saracağımıza inanıyorum. Allah daha büyük felaketlerden milletimizi ve devletimizi korusun. Şu anda ilçe belediyemiz tarafından, mağdur olan vatandaşlarımıza yemek dağıtımı yapıldı."

Van'ın 2 ilçesinde sel nedeniyle evleri su bastı, küçükbaş hayvanlar telef olduhttps://t.co/WpWe087nhz pic.twitter.com/XAANoYuWiy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 1, 2021

​