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    Kabine bugün toplanıyor: Aşı zorunluluğu masaya yatırılacak

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108021045126871-kabine-bugun-toplaniyor-asi-zorunlulugu-masaya-yatirilacak/

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugünkü toplantısında koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirleri gözden geçirecek. Toplu alanlara girişte aşı şartı önerisinin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

    Temmuz başında normalleşmeye geçilmesiyle birlikte günlük vaka sayılarında yaşanan büyük artış bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak kabine toplantısında ele alınacak.

    Tüm kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz’da 5 bin 288 olan günlük vaka sayısı, 31 Temmuz itibariyle 22 bin 332’ye ulaştı. Yani günlük vaka sayısı sadece bir ayda 4 kattan daha fazla arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında, salgındaki son durum ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda tedbirleri gözden geçirecek.

    © AFP 2021 / BULENT KILIC
    Restoran işletmecilerinden 'müşteri ve çalışanlar için aşı zorunluluğu' talebi
    Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre, toplantıda, aşılama çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi ve aşılanan nüfusun artması için Bilim Kurulu’nun sunduğu öneriler değerlendirecek. Bu kapsamda maç, tiyatro, sinema ve AVM’lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi de değerlendirilecek. Ayrıca meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının, 'aşı olmayan personel çalıştırılmaması, şirketlerin aşı olan müşterilerini farklı kampanyalarla ödüllendirmesi' gibi girişimlerinin Kabine tarafından teşvik edilmesi de gündemde.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada özellikle bayram döneminde tedbirlere gereken özenin gösterilmediğine dikkat çekerek, “Bayram, halkımızın bayramdaki yaşam tarzı her şeyi bir yerde tersine çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda tabii durum maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer olumlu istikamette bir gelişme olursa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir derdimiz yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Onun için de bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız” demişti.

    Erdoğan duyuracak

    Kabinede ayrıca son dönemde yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri ile ilgili hasar tespit ve tazmin çalışmaları da ele alınacak. Yangın ve sel bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında ilgili bakanlar, kabineye bilgi verecek. Yangından ve selden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için alınan kararları, Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Aşı, aşı zorunluluğu, Koronavirüs, Kovid-19, kabine, Kabine Toplantısı
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