TBMM'ye sunulan 7 bin 797 sorunun yarısı cevaplanmadı

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, muhalefet partilerinin TBMM Başkanlığı’na 1 Ocak 2021-15 Haziran 2021 tarihleri arasında sunduğu yazılı soru önergelerinin yanıtlanma durumlarını açıkladı. Buna göre; işleme alınan 7 bin 797 önergenin 4 bin 420’si cevaplandırılmadı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, 1 Ocak 2021-15 Haziran 2021 tarihleri arasında kanun teklifleri, yazılı soru ve araştırma önergelerine ilişkin veriler ile siyasi partilere göre dağılımını sordu.

Başkanvekili Bilgiç’in önergeye ilişkin yanıtına göre; söz konusu tarihler arasında TBMM Başkanlığı’na toplam 354 kanun teklifi sunuldu. 12 teklif kanunlaşırken, tekliflerin siyasi partilere göre dağılımı şöyle oldu:

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Sağlık ilk sırada

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, aynı tarihlerde TBMM Başkanlığı’na 7 bin 797 yazılı soru önergesi sunuldu. Önerge sahibi milletvekillerinin mensubu olduğu siyasi partilerin dağılımı şöyle açıklandı:

“AK Parti 1, CHP 4 bin 721, HDP 2 bin 85, MHP 108, İYİ Parti 689, Türkiye İşçi Partisi 2, Demokrat Parti 1, Demokrasi ve Atılım Partisi 22, Demokratik Bölgeler Partisi 1, Saadet Partisi 58, Bağımsız 109.”

İşleme alınan 7 bin 797 önergenin 4 bin 420’si cevaplandırılmadı. Önergelerin 2’si geri alındı, 567’si süresi içinde cevaplandı, 2 bin 71’i süresi geçtikten sonra cevaplandı. Sağlık Bakanlığı en fazla yazılı soru önergesi yönlendirilen kurum oldu.