THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: Bakım yapma sorumluluğu THK'nın kendisinde, öngörülen bakım maliyeti 4 milyon dolar

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, "Bakım yapma sorumluluğu Türk Hava Kurumu'nun kendisindedir, uçaklara bakım yapılması için öngörülen maliyet 4 milyon dolar" diye konuştu.

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, Habertürk TV'de kurumun uçmayan uçakları ile ilgili açıklamada bulundu.

Sivil havacılık gereği yapılması gereken bakımların yapılmadığını ifade eden Aşçı, "Sivil havacılık otoriteleri gereği yapılması gereken bakımlar yapılmadığı için uçabilir halde değiller. Dolayısıyla uçaklar hangarda çalışabilir halde tutulmuyor. Biz elimizdeki ekiple bu uçakların günlük bakımını yapıyoruz. Esasen biz ihale kanununa göre hizmet veren kurum konumundayız" dedi.

T24'ün aktardığına göre sunucunun uçakların bakım sorumluluğu ile ilgili sorusuna ise Aşçı şu yanıtı verdi:

"Bakım yapma sorumluluğu Türk Hava Kurumu'nun kendisindedir. Ben Türk Hava Kurumu kayyım heyeti başkanıyım. Burada yönetim krizi oluşmuş, finansal kriz oluşunca 2019 yılında yönetim el çektirildi, biz 3 kişilik bir kayyım heyeti olarak buraya atandık, finansal krizi çözelim diye. Kurumun şirketlerinin 1 buçuk milyar lira bankalara borcu var. Bu uçaklara bakım yapılması için öngörülen bakım maliyetleri 4 milyon dolar. 4 milyon dolar finansmanı ben sağlayacağım, bu uçaklar ihalelere girecek ancak o zaman kullanabilirim. Bizim uçaklarımızın motor tipleri itibariyle artık şartları sağlamıyoruz, bu uçaklar 2020 yılından itibaren kullanılmıyor."