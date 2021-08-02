Kayıt
11:56 02 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Araba - otomobil - araç

    Yargıtay'dan emsal karar: Kiralık aracın ehliyetsiz kişiye verilmesine ceza

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044271262_0:-1:2000:1125_1200x675_80_0_0_e759a4a95fe6ce4d6ecd3ce44b4d2c82.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108021045127430-yargitaydan-emsal-olacak-karar-kiralik-aracin-ehliyetsiz-kisiye-verilmesine-ceza/

    Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kiralanan aracın ehliyetsiz üçüncü kişiye verilmesinde, kiraya verenin sorumlu tutulamayacağına hükmetti.

    Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yol kontrolünde kiralık aracın ehliyeti olmayan bir genç tarafından kullanıldığını tespit etti. Ekipler, aracın sahibi olan kiralama şirketine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 36/3-b maddesine aykırılık eyleminden dolayı 2 bin 473 lira para cezası kesti.

    Kiralama şirketi sahibi, cezaya itiraz etti. 2. Sulh Ceza Hâkimliği, itirazı reddetti. Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti. Başsavcılık dosyayı 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

    Emsal bir karara imza atan daire, cezadan kiralama şirketinin sorumlu olamayacağına hükmetti. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

    "Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermekten araç tescil plakasına istinaden idari yaptırım kararı düzenlendiği ortadadır. Aracın şahsa kiralandığı, kabahat fiilinin işlendiği dönemde aracın üçüncü kişiye kiracı tarafından verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki mu'teriz (itirazcı) tarafından anılan aracın dosya kapsamında bulunan 03/02/2020 tarihli belgeye göre Kiralık Araç Bildirim Sistemine (KABİS) kaydının girildiğinin anlaşılması karşısında, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması talebinde bulunulmuştur.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarname içeriği farklı gerekçe ile yerinde görüldüğünden, 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının CMK’nin 309/4-d maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasına, kiralama şirketi sahibine kesilen idarî para cezasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi."  

    Etiketler:
    Araç, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Ceza, ehliye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Orman yangını sırasında alevler 20- 30 metreye ulaştı.
    Manavgat yangınında 3'üncü gün
    Karikatür
    Küresel ekonomik toparlanma Facebook’a yaramayacak
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet