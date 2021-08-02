Kayıt
11:56 02 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Malatya’da özel bir ilaç firmasında dağıtım görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Mehmet Cihat Bozkurt

    Alkol kullanmadığını kan testiyle kanıtlayan kişiye mahkemeden ret

    © İHA / HATİCE YETMEN - VEYSEL KORKMAZ
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 47
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1045127466_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_b053c7d0dd6b83b1ae79d6bca83cfb0c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108021045127509-alkol-kullanmadigini-kan-testiyle-kanitlayan-kisiye-mahkemeden-ret/

    Malatya'da alkollü araç kullandığı gerekçesiyle para cezası uygulanan ve 6 ay süreyle ehliyetine el konulan gencin kan testinde alkollü olmadığı ortaya çıktı. Kullandığı dezenfektandan dolayı 0.22 promil alkollü çıktığını iddia eden genç, mahkemenin itirazı reddettiğini ifade etti.

    İHA'nın haberine göre, Malatya’da özel bir ilaç firmasında dağıtım görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Mehmet Cihat Bozkurt, nisan ayında polis ekipleri tarafından alkolmetre ile yapılan alkol testinde yasal sınırın 0.2 promil üstünde 0.22 promil alkollü çıktı.

    Alkollü bir şekilde ticari araç kullandığı gerekçesiyle Bozkurt’un ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve bin 339 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü olmadığını ispatlamayan çalışan Bozkurt, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan testi yaptırdı ve testte alkol kullanmadığı ortaya çıktı.

    Para cezasını ödeyen ve ardından durumu adli mercilere taşıyan Bozkurt, adli mercilerden de ret yanıtı aldı. Hayatı boyunca alkol kullanmadığını iddia eden Bozkurt, pandemi sürecinde fazla şekilde dezenfektan kullanmasının alkollü çıkmasına neden olduğunu söyledi.

    Polis ekipleri tarafından alkometre ile yapılan kontrolde alkollü çıktığını, hastanede yaptırdığı kan testinde ise kanında alkol bulunmadığını söyleyen Bozkurt, şöyle konuştu:

    "Özel ilaç dağıtım firmasında ilaç dağıtım görevlisiyim. Akşam nöbetçi eczaneye giderken trafik kontrol noktasında durdurdular, alkolmetre üflettiler ve 0.22 promil alkol çıktı. Sonrasında 6 ay ehliyetime el konuldu ve bin 339 TL de trafik cezası yazıldı. Alkol almadığımı söyledim, yeni Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada hastane polisiyle birlikte kan tahlili yaptırdık. Alkol almadığım ortaya çıktı. Bunu hemen mahkemeye taşıdım. Avukat tutup itiraz edip mahkemeye taşıdım. İki buçuk ay sonra mahkeme sonuçlandı. Ret kararı verdiler. Tekrar mahkemeye gittim itiraz dilekçesi verdim. Tekrar itiraz dilekçesi yazdım, bir hafta sonra yine karar geldi kesin ret edilmiştir diye. Şu an çok mağdurum. Hakimle görüştürmedikleri için bir şey demediler. Başsavcı vekiliyle görüştüm. Yargıtay’a dosya bozma kararı yazmamı söylediler. O da 3 yıla yakın sürüyormuş."

    'Bol miktarda dezenfektan sıktım elime, büyük ihtimal ondan olduğunu düşünüyorum'

    Alkol kullanmadığını ancak pandemi sürecinde çok fazla dezenfektan kullandığını ve dezenfektanın etkisiyle 0.22 promil alkollü çıktığını iddia eden Bozkurt, "Nöbetçi eczaneye ilacımı bıraktım. Nöbetçi olduğu için baya yoğun müşterisi falan vardı. Bir de virüs yoğun olduğu için bol miktarda dezenfektan sıktım elime. Büyük ihtimal ondan olduğunu düşünüyorum. Zaten on, on beş dakikada bir her eczaneye girip çıktığımızda dezenfektan kullanıyoruz" dedi.

    'Bugüne kadar alkol ağzıma sürmüş değilim'

    Bugüne kadar alkol kullanmadığını, ailesinin ve iş yerinin kendisine inandığını ifade eden Bozkurt, ehliyetine el konulması dolayısıyla mağduriyet yaşadığını söyledi. Bozkurt, şunları söyledi:

    "Şu an ev kiramı ödeyemiyorum. Aidatlarım, faturalarım birikti. İşten atılmamak için yerime bir şoför koydum. Aldığım maaş asgari ücret, onu da kendisine veriyorum. 3 aydır sigortasını gösteriyorum. Bana şu an bir şey kalmıyor. Anlaşılan 3 ay daha beklemek zorundayım. Bugüne kadar alkol ağzıma sürmüş değilim. Hiç içmedim. Kanda sıfır çıktı. Buna rağmen nasıl dosyam ret edildi anlamıyorum. Ömrüm boyunca alkol kullanmadım. Ağzıma bile sürmedim. Alkol almış olsaydım işten de atılacaktım. Herkes tanıyıp bildiği için işimden olmadım. Yerime bir eleman koydum, şimdilik idare ediyorum."
    Etiketler:
    Alkol, Malatya, Dezenfektan, Ehliyet, Kan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Orman yangını sırasında alevler 20- 30 metreye ulaştı.
    Manavgat yangınında 3'üncü gün
    Karikatür
    Küresel ekonomik toparlanma Facebook’a yaramayacak
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet