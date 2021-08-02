LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara 'meb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları da 9 Ağustos’ta açıklanacak.

İkinci nakil sürecinin ardından merkezi yürütülen yerleştirmeler, 9 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.