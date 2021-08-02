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    Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş'tan 'mülteci politikası' açıklaması: Stratejik kazanım olarak görüp yolumuza devam etmemiz daha doğru

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108021045128224-kurtulmustan-multeci-politikasi-aciklamasi-stratejik-kazanim-olarak-gorup-yolumuza-devam-etmemiz/

    AK Partili Kurtulmuş, Türkiye’nin mülteci politikasına yapılan eleştirilere ilişkin, "Milyonlarca Türkiye dostu olan kardeşimiz var. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler bu insanların büyük bir kısmı Türkiye’nin dostu olacak kalacak. Bunu Türkiye için bir stratejik kazanım olarak görüp yolumuza devam etmenin daha doğru olduğu kanaatindeyim" dedi.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milliyet gazetesi yazarı Abdullah Karakuş'un sorularını yanıtladı. 

    Kurtulmuş "Muhalefetin Türkiye’nin mülteci politikasını eleştirmesine yanıtınız nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir millet bu kadar çok mülteciyi hızlı bir şekilde kabul edebilecek gönül zenginliğine sahip değildir. Bizden çok zengin ülkeler var, onlar 2-3 tane mülteciyi aldıkları zaman ayakları titriyor, korkudan uykuları kaçıyor. Türkiye’nin her kentinde artık az sayıda da olsa mülteciler, Suriyeliler ve başka ülkelerden gelenler de var. Eğer Türkiye sınırlarını kapatsaydı ve bu halk bu insanlara kucak açmasaydı, acaba kaç milyon Suriyeli açlıktan ölürdü? Burada tabi ki bunlar bizim dostlarımız, kardeşlerimiz, komşularımız, komşuluk vazifelerimizi yapıyoruz. Bunların içerisinde çok iyi eğitim almış olanlar var, Türkiye ekonomisine katkıda bulunanlar var, efendim işte doktorlar, avukatlar, mühendisler, üniversitelerimizde… Üretimde ayrıca çalışanlar var, çok nitelikli iş gücü var, tabii yardıma muhtaç olanlar da var. Dolayısıyla bunun sadece bir tarafını görüp diğer taraflarını görmemek doğru değil kanaatindeyim. Bir de şu tarafını işin görmek lazım: Milyonlarca Türkiye dostu olan kardeşimiz var. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler bu insanların büyük bir kısmı Türkiye’nin dostu olacak kalacak. Bunu Türkiye için bir stratejik kazanım olarak görüp yolumuza devam etmenin daha doğru olduğu kanaatindeyim."

    Yeni anayasa çalışmalarının hangi aşamada olduğuna dair soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, şunlaru söyledi:

    • Cumhurbaşkanımızın da katıldığı toplantılarla belli bir noktaya kadar geldi. Nihai noktada anayasa sadece AK Parti’nin tek başına yapabileceği bir iş değildir, hiçbir partinin anayasası olmaz, partilerin anayasa teklifleri olur. Ben şahsen Türkiye’nin siyasi tecrübesini göz önünde bulundurduğumuzda tam da zamanın şimdi uygun bir zaman olduğu kanaatindeyim. Darbelerden bahsediyoruz, ama maalesef hala Türkiye’nin 82 Anayasasının darbenin gölgesindedir. Yani o kadar haksızlığın, siyasi suikastların, idamların, siyasi idamların bu darbenin gölgesi vardır, Bundan Türkiye’nin kurtulması lazım.
    • Sivil, demokrat, daha iyi, daha katılımcı, toplumun büyük kesimlerinin, yani hiç kimseyi, yüzde 100 herkesi memnun edemezsiniz, ama çok büyük bir kitlenin, ‘tamam böyle oldu, bu daha iyi oldu’ diyebileceği bir anayasa çalışmasını yapmamız gerekir. Biz istiyoruz ki Türkiye sivil, demokrat, katılımcı, çağdaş bir anayasasını yine sivil olarak yapsın. İlla anayasa yapmak için darbeyi beklemek ve darbelerden sonra mı anayasa yapmamız lazım? Eğer Türkiye bunu bu sefer topyekûn bir anayasa yapmayı başarırsa aynı zamanda Türkiye’deki hâlâ bir köşelerde saklanmış olan darbeci zihniyeti de tamamıyla tasfiye etmiş olur.

    'Seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi Türkiye şartlarında makul görünüyor'

    "Seçim Yasası çalışması sürüyor, barajın düşürülmesinde mutabakat var mı?" sorusu üzerine, Kurtulmuş,  "Çalışılıyor. Diğer partilerle mutabakat aranacak. Yani seçim barajının çok yüksek olduğunu yıllardır söylüyoruz. Aslında bu yeni sistemin gereği ortaya çıkan ittifaklar dolayısıyla seçim barajı hemen hemen geçersiz olmuştur. Yani şu anda Parlamentoda 11 parti var, başka partilerin listesinden ittifaklar içerisinden seçime girebiliyor. Zaten partilerin kendi kimliklerini koruyarak ittifak yapabilmelerinin önünü açıldı, bunun yasal zemini oluşturuldu. Dolayısıyla benim de şahsi kanaatim, bu barajın yüzde 5’e indirilmesi Türkiye şartlarında makul görünüyor. Tabi nihayetinde bunu da yine en geniş mutabakatla yapmanın uygun olacağı kanaatindeyim" dedi.

    Cumhur İttifakının seçimlerdeki adayı belli, ama millet ittifakı hâlâ bir aday ortaya koymuş değil. İkinci, üçüncü aday da çıkabilir mi Millet İttifakı'nda? sorusu üzerine Kurtulmuş şu değerlendirmelerde bulundu:

    • 2023 seçimine çok var. Ama 2021 bittikten sonra fiilen Türkiye’de bir seçim havası başlar. Şimdi bizim en önemli avantajımız, isimler üzerinde anlaşmaktan ziyade, yani Cumhur İttifakı olarak ne yapacağımızı biliyoruz, hangi konularda iş birliği yaptığımızı biliyoruz. AK Parti ve MHP ikisi birleşmiş tek parti olmuş değil, iki ayrı parti, iki farklı politik gündemi olan parti; ama Türkiye’nin temel meselelerinde uzlaşabilen, birlikte hareket edebilen bir çizgiyi başarıyla bugüne kadar taşıdılar. İşte terörle mücadele konusunda, milli meselelerde, Doğu Akdeniz meselesinde, Kıbrıs meselesinde...
    • Şimdi karşı ittifakın en büyük zafiyeti ise, temel meselelerde müşterekliklerinin olmamasıdır. 24 Nisan’daki tavırlarını gördünüz. Bu da karşı tarafın ortak fikirler etrafında birleşmesini mümkün kılmadığını görüyoruz. Zaten son zamanlarda HDP’yle bir şekliyle olan aradaki sürtüşmelerin arkasında da bu yatıyor. İYİ Parti seçmeni de hatta CHP’nin ana unsurunu oluşturan seçmeni de HDP’nin PKK’yla bu kadar yakın bir ilişkisi içerisinde olmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor.
    • Örtülü bir ittifak açık bir iş birliği içerisinde hareket ediyorlar. Bu siyaseten bazı şeyleri başarabilmeyi zorlaştırıyor. Bunlardan bir tanesi de, kimin aday olacağı meselesidir. Bu onların bileceği bir iştir. Dediğiniz gibi iki adaydan fazla aday da çıkabilir.
    Etiketler:
    AK Parti, Numan Kurtulmuş, Mülteci, Suriye, Suriyeli
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