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    Ömer Çelik

    AK Partili Çelik: Fitne ateşini körüklemek isteyen birtakım uydurma haberlerle mücadele etmek durumunda kalıyoruz

    © İHA / SELÇUK KAYA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok sayıda yalan haberle, fitne ateşini körüklemek isteyen birtakım uydurma haberlerle mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Yalan haber kampanyasına karşı bir deneyimimiz var" ifadelerini kullandı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok yerindeki orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

    Bir yandan sahada yangınlarla mücadeleye destek olmaya çalıştıklarını bir yandan da yalan haberlerle uğraşıldığını aktaran Çelik, "Yangın ateşini söndürmek için kahramanca mücadele ediliyor. Bu yangın ateşini söndürmek için Orman teşkilatımız, AFAD'ımız, itfaiye teşkilatımız, belediyelerimiz, Türk Kızılayımız, vatandaşımızın yanına koşuyor. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Tabii bunun yanı sıra bir yandan da maalesef fitne ateşiyle, fitne ateşini söndürmekle uğraşmak durumunda kalıyoruz" ifadesini kullandı.

    'Yalan haber kampanyasına karşı bir deneyimimiz var'

    Çelik, yangınlar başlar başlamaz resmi açıklamalara itibar edilmesi konusunda uyarıda bulunduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

    "Çok sayıda yalan haberle, fitne ateşini körüklemek isteyen birtakım uydurma haberlerle mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Yalan haber kampanyasına karşı bir deneyimimiz var. O sebeple de yangınlarla mücadele başladığı andan itibaren resmi yetkililerin söyledikleri dışındaki yaklaşımlara herhangi bir şekilde itibar edilmemesi gerektiğini, her türlü çalışmanın valilikler koordinasyonunda yürüdüğünü ve valiliklerin açıklamasına dikkat edilerek her türlü yönlendirmenin yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Ama maalesef çok sayıda yalan haberle hala mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Yangınla mücadele için bu kahramanca mücadeleyi veren kardeşlerimiz kendi hayatlarını riske atarak, şehitler vererek 'Yeşil Vatan'ımızı, insanımızı, bitkiyi, hayvanı, topraktaki bütün canlıları korumaya gayret ediyorlar. Bu mücadeleyi verme konusunda deneyimleri var, kapasiteleri yüksek, azimleri var, kararlılıkları yüksek ama maalesef aynı anda bu fitne ateşiyle mücadele etmek zorunda kalmak başka problemleri beraberinde getiriyor."

    Sosyal medya üzerinden asılsız bilgilerin yayıldığına dikkati çeken Çelik, "En önemli mesele, yangınlarla ilgili yanlış ihbarların maalesef sosyal medya üzerinden yapılması. Yanlış yönlendirmelerle, gerek bazı hastanelerle ilgili durumlarla gerek yangına müdahale konusundaki yapılan mücadelenin son derece yanlış şekilde sunulduğunu, insanları bir şekilde paniğe sevk etmek için bu haberlerin yapıldığını görüyoruz. Tabii arkadaşlarımız bu haberlere karşı, anında karşı bilgilendirmeyi yapıyorlar ama maalesef bu devam ediyor. Yangın ateşinin yanı sıra bu fitne ateşiyle mücadele de kararlı şekilde sürdürülüyor" diye konuştu.

    Orman yangınları nedeniyle zarar gören vatandaşlarla yüz yüze konuştuklarını anlatan Çelik, "Acil ihtiyaçlar süratli bir biçimde valiliklerimizin koordinasyonunda sağlanıyor. Türk Kızılayımız, AFAD'ımız, jandarmamız, polisimiz, askerimiz herkes sahada. Herhangi bir şekilde gittiğimiz yerlere de vatandaşlarımıza sorduk, hemşerilerimize de sorduk, erzakla ya da başka konularla ilgili herhangi bir sıkıntı Allah'a şükür yok" dedi.

    'En önemli mesele yangın ateşini söndürmek olmalıdır'

    Çelik, gittikleri bazı yerlerde kendilerinden önce bulunan bazı siyasilerin "son derece sorumsuz" biçimde yalan haber yaydıklarını belirterek, şunları kaydetti:

    "Buna gerekli tepkileri de arkadaşlarımız eş zamanlı olarak verdiler ama esasında bunu yapmaya bile ihtiyaç olmaması gerekirdi. Herkesin odaklanması gereken şey vatandaşımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve bu yaraların sarılmasıdır. Ondan sonra siyasi tartışma yapılacaksa zaten yapılacak. Siyaset zaten konuşacağı bir şey varsa konuşacak, karşılıklı olarak birbirine bazı iddialar ileri sürecek. Ama topyekun burada yapmamız gereken şey afete karşı birlik beraberliğimiz ve dayanışmamızı göstermektir. Bütün siyasetçiler vatandaşın emrindedir, devlet kurumları vatandaşın emrindedir. Hepimiz milletimizden aldığımız yetkiyle, milletimizin verdiği yetkiyle bu görevleri yapıyoruz, siyasi partiler bunun için var. O sebeple en önemli mesele bu yangın ateşini söndürmek olmalıdır. Yangın ateşinin üzerine bir de fitne ateşi eklemeye çalışmak, Türkiye'deki bu kardeşlik içerisindeki dayanışmaya zarar vermeye çalışmak, doğrusunu söylemek gerekirse son derece üzücü olmuştur."
    'Fitne ateşiyle kardeşliğimizi yakmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz'

    Türkiye'de son günlerde çok sayıda ilde yangınlar çıktığına işaret eden Çelik, "Bu çerçevede bütün kabinemiz, bütün teşkilatlarımız bu mücadeleye destek oluyor. Cumhurbaşkanı'mız bizzat ilk günden itibaren yakın bir şekilde süreci takip ediyor anlık bilgi alıyor, gördüğünüz gibi yangın bölgelerini ziyaret ederek durumu bizzat hem kriz merkezinde hem sahada vatandaşlarımızla görüşerek tekrar değerlendirerek talimatlarını verdi" diye konuştu.

    Çelik, yangındaki yaraların sarılması için olağanüstü gayret sarf edildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Herhangi bir yere gittiğimizde yapmamız gereken şey, vatandaşımıza sahip çıkmak, zor günlerde yanında olduğumuzu hissettirmekken, maalesef çok üzücü şekilde birilerinin gidip oraya fitne ateşi tutuşturmaya çalıştığını, yalan yanlış beyanatta bulunduğunu maalesef defalarca gördük. Bu ayıp tabii yapanlara aittir. Şu anda yapmamız gereken şey bunları konuşmak değil bu meseleye yoğunlaşmak. Bütün bu yangınları söndürdüğümüz gibi tabii ki bu fitne ateşini de söndürmeye gayret ediyoruz. Fitne ateşini büyütmeye çalışanlara, bu yangınlarla ormanlarımızın yanmasına nasıl müsaade etmeyeceksek, bununla nasıl böyle güçlü bir mücadele vereceksek, elimizdeki bütün imkanlarla tabii ki bu fitne ateşiyle de kardeşliğimizi yakmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz."

    Sosyal medyada, "şuradaki yangın şöyle, buradaki yangın böyle olmuş" şekilde birtakım bilgiler paylaşıldığını belirten Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Hiç kimsenin elinde böyle bir bilgi olmadan böyle şeyi yayması doğru değil. Emniyet ve jandarma istihbarat en doğrusunu bilir. Milli İstihbarat Teşkilatı var, emniyette, jandarmada, MİT'te olmayan bir bilgi sanki kendilerinin elindeymiş gibisinden fitne ateşi körüklemeye çalışanlara kuşkusuz vatandaşımız zaten yüz vermiyor ya da pek çok yerde gördüğümüz gibi bu şekilde fitne ateşine benzin dökmek isteyen siyasetçilere de vatandaşımız yüz vermiyor. Bir afetle karşı karşıyayız, bu afeti milletin emrinde bir devlet, milletin emrinde siyasetçiler hep beraber saracak azme de kararlılığa da güce de sahip. İçişleri Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın, valilerimizin açıklamadığı onların herhangi bir şekilde söylemediği şeylere karşı sanki ellerinde bir bilgi varmış gibi konuşanlar, yalan yanlış beyanları yaymaya çalışanlar da bu fitne ateşine destek oluyorlar. Bunlara da hiçbir şekilde kulak asılmaması gerekiyor. İllerde bütün mücadele valiliklerin koordinasyonunda veriliyor, o çerçevede herkesin valiliklerin yönlendirmeleri çerçevesinde bu mücadeleye katkıda bulunması en doğru iş olacaktır."
    Etiketler:
    AK Parti, Ömer Çelik, Fitne, Haber
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