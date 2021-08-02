Fazıl Say'dan 'orman yangını' eleştirisi: Biz terk edilmiş bir toplumuz, iyice anladık

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, devam eden orman yangınlarında hükümeti eleştirerek, "İktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı" dedi. Say, "Biz terk edilmiş bir toplumuz. İyice anladık. Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz" ifadelerini kullandı.