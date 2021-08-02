Bakan Yanık'tan Azra cinayeti açıklaması: Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan Antalya'da öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yanık, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.
İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’na Allah’tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz.— Derya Yanık (@deryayanikashb) August 2, 2021
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