Eski THK yöneticisi: Avrupa’nın yolladığı uçaklarla bizdeki onarılmayan uçakların farkı yok, aradaki fark 5 kova su

Eski THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, AB’nin yangınlar için Türkiye’ye göndereceği CL-415 uçaklar ile kullanılmayan CL-215'ler arasında çok fark olmadığını belirterek, "İki uçak arasındaki fark beş kova su. Avrupa’nın yolladığı uçaklarla bizdeki onarılmayan uçakların farkı yok" dedi.

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken, ülkede yangın söndürme uçak sayısının yeterli olmamasının nedenleri tartışılıyor.

Avrupa Komisyonu, devam eden yangınlarla mücadeleye destek olmak amacıyla Hırvatistan’dan 1, İspanya’dan ise 2 Canadair uçağının Türkiye’ye gönderilmesi kararı aldı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Avrupa Komisyonu’nun gönderdiği uçakların üçü de Canadair CL-415 modelinden oluşuyor. Türk Hava Kurumu (THK) Gökçen Havacılık’ın sitesinde yer alan bilgilere göre ise Türkiye’de yangın söndürme uçak filosunda 11 adet M-18 Dromader, 9 adet de Canadair CL- 215 model yangın söndürme uçağı bulunuyor.

THK’nin eski yöneticilerine göre Avrupa Komisyonu’nun gönderdiği CL-415 tipi uçaklar ile onarılmadığı için kullanılmayan Türkiye’deki CL-215 modeli uçaklar arasında çok fazla fark bulunmuyor. Yöneticiler bir an önce gerekli adımların atılıp Türkiye’deki CL-215 modeli uçakların yangınlarla mücadelede devreye sokulması gerektiğini belirtiyor.

Eski THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman’a göre Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye gönderdiği uçaklar ile THK bünyesinde olan fakat gerekli adımlar atılmadığı için havalanamayan uçakların arasında kapasite anlamında çok fark bulunmuyor. Duman, CL-415’in, CL-215’in bir üst modeli olduğunu ifade ediyor.

“Avrupa’nın yolladığı uçaklarla bizdeki onarılmayan uçakların farkı yok” diyen Duman, iki farklı model arasındaki ayrımı ise şu ifadelerle açıklıyor:

“Bizdeki Candair CL-215’ler ile Avrupa Komisyonu’nun gönderdiği CL-415 arasında çok bir fark yok. Aynı tiptir. Motor gücü farkı vardır. İkisinin işlemi aynıdır. Aldığı su miktarları farkı da hemen hemen aynıdır. CL-215’ler 5 bin 346 litre, CL-415’ler de 6 bin 137 litre su kapasitesine sahiptir. CL- 415’ler jet motorlu, CL-215’ler de piston motorludur.

Bizim elimizdeki CL-215’ler de düşük masraflarla CL-415’e çevrilebilir. CL-415’in motorları takılabilir. Elimizdeki CL-215’e ‘antika’ diyorlardı ama bunlar birbirine yakın uçaklar. Aralarında fark yok, hatta elimizde olan CL-215’ler daha iyi uçaklar. İki uçak arasındaki fark beş kova su. Avrupa’nın yolladığı uçaklarla bizdeki onarılmayan uçakların farkı yok.

'Talimat gelirse iki uçak beş gün içerisinde uçuşa hazır olur'

THK bünyesinde yer alan 9 adet CL-215 tipi uçakların 2’sinin havalandırılması için talimat verildiği yönünde duyum aldığını belirten Duman, “Yangın çıkalı beş gün oldu. Benim aldığım net bilgi, iki uçağımız talimat gelirse beş gün içerisinde havada olur” ifadelerini kullandı ve elde olan CL-215 model uçakların havalanması için gerekli sürelere dair şunları kaydetti:

"İki uçak beş gün içerisinde talimat verildiği anda kontrolleri yapılıp uçuşa hazır hale gelir. Bir uçak parçaları geldiği anda yedi günde uçuşa hazır olur. Üç uçak yıllık bakıma hiç girmedi, bunların da sisteme girmesi için parçaları geldiği anda 20 ile 30 gün içerisinde uçuşa hazır hale gelir. Üç uçak da motor ve iniş takımları takıldığı anda, o biraz sürer, altı yedi ay içerisinde onarılır uçar hale gelir. Bu sayede dokuz uçağımız olur."

'Beş günde havalanabilecek uçakları neden havalandırmadınız?'

Sosyal medyada yangın uçaklarına ilişkin dile getirilen tepkilerin haklı olduğunu belirten Duman, "İnsanların, ‘Elimizde uçak varken neden Avrupa’dan aldık’ tepkisi haklı. Elimizde uçak var. Beş günde havalanabilecek uçakları neden havalandırmadınız? Elinde bir hafta içinde havalanabilecek üç uçak varken beş gündür neden havalandırmadınız? Bu inatlaşma niye? Elimizdeki uçaklar neden faal edilmiyor?" dedi. Duman, bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi.