Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Datça açıklarında 17.23'te meydana gelen depremin derinliğinin 6.34 km olduğunu duyurdu.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43.73 kilometre olarak ölçüldü.
Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 17.23 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Datça açıklarında 17.23'te meydana gelen depremin derinliğinin 6.34 km olduğunu duyurdu.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43.73 kilometre olarak ölçüldü.
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