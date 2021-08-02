CHP Sözcüsü Öztrak: Ay’a gideceğiz diyenlerin ellerinde yangın söndürmeye uçak yok

Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Erdoğan, ülkede ne zaman bir felaket olsa birkaç gün ortadan kayboluyor. Ondan sonra da ortaya çıkıyor, milletin kafasına çay paketi atıyor. Millet, kendine yapılan bu saygısızlık nedeniyle, severek içtiği çaydan bile olacak hale geldi” dedi.