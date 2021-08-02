Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yangın söndürme faaliyetinin bitirilip hasar tespit çalışmasının sona erdiği yangın bölgelerinde yerel mimariye uygun konut yapacak. Bakanlık TOKİ tarafından yapılacak evlerin görsellerini paylaştı.

Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarında bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken diğer taraftan da hasar tespitlerine başlanıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ekiplerince bölgelerde inceleme yapılarak, evlerini kaybeden vatandaşların yaralarının sarılması için harekete geçti.

Hızlı bir şekilde projelendirme çalışmalarına başlayan TOKİ, yangın mağduru vatandaşlar için köy evleri inşa edileceğini duyurdu.

TOKİ tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen köy evleri için yöresel mimariye uygun bir şekilde köy evleri projesi hazırlandı.

1 yıl içerisinde teslim edilecek

Bu köy evlerinin ev, ahır, depo ve bahçe bölümlerinden oluşacağı bildirildi.

1 yıl içerisinde inşa edilecek olan köy evleri mağdur olan vatandaşlara yine 1 yıl içerisinde teslim edilecek.