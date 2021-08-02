Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yangın bölgelerindeki mücadelenin 5 günlük bilançosunu açıkladı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan ve saat 16.00 itibarıyla derlenen verilerin yer aldığı açıklamaya göre, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele devletin tüm imkanları seferber edilerek sürdürülüyor.

Son 5 günde 35 ildeki 138 orman yangınından 129'u kontrol altına alındı.

Yangınlara müdahalede 16 uçak, 9 insansız hava aracı, 52 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 13 tır, 129 itfaiye aracı, 11 ekskavatör, 57 ambulans, 16 UMKE aracı kullanılırken 5 bin 200 personel ve 456 sağlık personeli görev yaptı.

Vatandaşların barınması ve beslenmesi için 3 KYK yurdu ve 19 MEB pansiyonu tahsis edildi.

35 bin 298 kumanya ile 383 bin 620 içecek ve ikram dağıtımı yapılırken 20 bin 500 kişilik öğün yemek hizmeti sunuldu.

Ayrıca toplam kapasitesi 5 bin 64 kişi olan barınma alanları oluşturuldu ve bölgelere 42 milyon 120 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi.