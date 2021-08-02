Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 898 vaka tespit edildi, 91 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 2 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.

Koca: Vaka artış hızı azalma eğiliminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Hx8eKAPuM9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2021

​Öte yandan, Muğla, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Amasya, Eskişehir, Aydın'dan sonra İzmir ve Tekirdağ da yüzde 75'in üzerinde aşılama oranıyla maviye döndü.