AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın’a Twitter'dan yanıt verdi

Hırvatistan'ın gönderdiği yangın müdahale uçağının Türkiye'ye giriş yapmasının ardından Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ile şarkıcı Demet Akalın arasında Twitter üzerinden bir diyalog gerçekleşti.

AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın'ın yangın müdahale uçaklarının Türkiye'ye ne zaman geleceğine ilişkin sorusuna Twitter'dan cevap verdi.

Paylaşımda, "Selamlar Demet Hanım, Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30’da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya’dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AB Türkiye Delegasyonu ayrıca, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı ileterek, dayanışma vurgusu yaptı.

Bu vesile ile “bir kez daha” tüm Türkiye’ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

AB bu zor zamanında Türkiye ile dayanışma içinde olmayı sürdürecektir. 🇪🇺🇹🇷 — AB Türkiye Delegasyonu 🇪🇺 EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) August 2, 2021

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