Taksim Meydanı dumanlara teslim oldu

Taksim'de bir ticari taksinin egzozundan çıkan dumanlar tüm meydanı sardı. Adeta dumana boğulan Taksim Meydanı'nda trafik durma noktasına geldi.

Taksim Meydanı’nda ticari taksi sürücüsü Oktay Akgül’ün arızalanan aracından yükselen dumanlar kısa sürede tüm meydanı sardı. Araçtan çıkan dumanlar nedeniyle Taksim Meydanı adeta dumanlara teslim oldu.

Sürücü Akgül, “Araç partiküllü olduğundan dolayı otomatikman kendini temizliyor. Başka bir durum yok. Ben aracı durdurmuştum. Çalışması gerekiyor. Çalıştığı zaman duman atıyor, kendisini temizliyor” dedi.

Akgül, bir süre sonra aracını yeniden çalıştırdı ve ilerlemek istedi. Ancak aracın egzozundan dumanlar yükselmeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri aracı park etmesini ve çalıştırmamasını söyledi. Arızalanan ticari taksi, olay yerine gelen çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.