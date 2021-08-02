CHP'li Altay: 10 tane yangın söndürme uçağı olsaydı yanan ağaçların yüzde 1'i ancak yanardı

Yangının büyük bir tehdit oluşturduğu Bodrum'da, CHP'li yöneticiler açıklamalarda bulundu.

T24'ün aktardığı haberde, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz, bu afet halinde, doğal afet durumlarında siyasetteki bu ayrışmayı, muhalefet belediyelerini ötekileştirmeyi doğru bulmuyoruz. Ahlaki bulmuyoruz. Edep dışı buluyoruz. Böyle hallerde kan davalılar bile sırt sırtta verir, verebilmelidir. Ama biz hükümeti bu konuda biraz sorumsuz buluyoruz. Beceriksizliklerini ve mahcubiyetlerini CHP'li belediyelere fatura kesecek bir noktaya taşımaları da milletin takdirindedir. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Altay şu ifadeleri kullandı:

"Bu işteki sorumluluk noktasında hükümetle bu yangın bittikten sonra, cenaze kalktıktan sonra hiç şüphesiz hesaplayacağız. Bu yanan her bir ağacın hesabını da onların burnundan fitil fitil getireceğiz. Çünkü görevlerini yapsalardı, sorumluluk içinde hareket etselerdi, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 10 tane yangın söndürme uçağı olabilseydi yanan ağaçların yüzde biri ancak yanardı. Bunun hesabını er geç verecekler."