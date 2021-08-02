Kayıt
00:15 03 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan

    AK Partili Turan'dan, Turizm Teşvik Kanunu'yla ilgili eleştirilere yönelik açıklama

    © İHA / UTKU YAŞAR CÜCE
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 69
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1044071452_0:20:3072:1748_1200x675_80_0_0_d6f6183bfdd0f93eeeec8beae31dc243.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108021045136944-ak-partili-bulent-turandan-turizm-tesvik-kanunuyla-ilgili-elestirilere-yonelik-aciklama/

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Turizm Teşvik Kanunu'yla ilgili eleştirilere yönelik, "İYİ Parti'nin evet dediği, CHP'nin az sayıda vekilinin hayır dediği bu kanuna Kılıçdaroğlu'nun çok büyük ithamda bulunması sanki ormanlar bilerek yakılıyor, betonlaştırılacakmış tarzı ithamlarda bulunması akla ziyan bir yaklaşım" açıklamasında bulundu.

    AK Partili Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile partisinin Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

    Burada gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini söyledi.

    Devam eden orman yangınlarının herkesin ciğerini yaktığını belirten Turan, şöyle devam etti:

    "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak devletimiz, milletimiz el ele omuz omuza bu süreci de aşacaktır. Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu dünyaya örnek bir mücadele sergilediğini hep beraber takip ediyoruz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var, üzüntülüyüz. Ancak dediğim gibi devlet, millet, el ele bu süreci en hızlı şekilde nihayete erdireceğiz. Süreçte birlik beraberliğimiz her şeyden daha önemli. Süreçte çalışanlarımızın bütün kamu kurumlarımızın motivasyonu çok kıymetli ancak sorumsuz muhalefet anlayışını tekrar en ağır haliyle önümüzde görüyoruz.

    Sayın Kılıçdaroğlu çok ağır ithamlarda bulundu. Turizm kanunu görüşüldükten sonra orman yangınları başladığını iddia etti. Turizm kanununda, Sayın Erdoğan tarafından da bir imzayla bütün yanan yerlerin betonlaşmasına imkan verileceğini iddia etti. Daha öteye geçerek 'kepçenin karşısına ben çıkacağım' dedi. Oysa ki tüm Türkiye Kılıçdaroğlu'nun 'tankın karşısına çıkacağım' dediği zaman 15 Temmuz akşamı nasıl kaçtığını, nasıl bu söylemin asla eyleme dönüşmediğini yaşamış görmüş oldu. Bu iddiasının da benzer komiklikte olduğunu ifade etmek isterim."

    Anayasa'nın 169. maddesi gereği tüm ormanların anayasal güvence altında olduğunu aktaran Turan, "Hiçbir orman varlığı asla betonlaşamaz. Hiçbir orman varlığı asla kaybolmaz. Tüm yanan yerlerimiz en hızlı şekilde tekrar yeşerecektir. Fakat asıl sorun şudur ki madem kanun bu kadar kötüydü madem kanun bu kadar ağır ithamlar hak eden bir kanundu buradan sormak isterim, o kanun oylanırken ey Kılıçdaroğlu sen neredeydin? Madem bu kadar kötü bir kanundu madem ormanları betonlaştıran bir kanundu, CHP'nin 135 vekili varken oylamaya katılan vekil sadece 34. Oylanırken 34 vekil hayır oyu verdi. Neredeydi bu arkadaşlar?" ifadesini kullandı.

    'Bu ne samimiyetsizlik, bu ne tutarsızlık'

    Engin Altay
    © AA
    CHP'li Altay: 10 tane yangın söndürme uçağı olsaydı yanan ağaçların yüzde 1'i ancak yanardı
    Turan, İYİ Parti'nin kanuna evet oyu verdiğini aktararak "O zaman tüm ormanların betonlaşmasına imkan verdiğini iddia ettiği bu kanuna İYİ Parti'de mi evet demiş oldu? Daha ötesi mecliste 13 muhalefet partisi lideri var küçüklü büyüklü, hiçbir tanesi oylamaya katılmadı. O zaman bütün bu muhalif liderlerde mi betonlaşmaya evet demiş oldu? Bu ne samimiyetsizlik bu ne tutarsızlık. Samimiyet, yüzle gözle gözüken bir gerçektir. Çok yalan çok algı ama sıfır samimiyet. Tam bir Kılıçdaroğlu tanımı." değerlendirmesinde bulundu.

    Gazetecilere mecliste Turizm Teşvik Kanunu'yla ilgili oylamadaki sonuçların yer aldığı resmi tutanaklarını gösteren Turan, kanuna İYİ Parti'nin evet, CHP'den ise sadece 32 vekilin hayır dediğini dile getirdi.

    Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Peki diğerleri neredeydi o zaman? Kılıçdaroğlu neredeydi o zaman? İYİ Parti'nin evet dediği, CHP'nin az sayıda vekilinin hayır dediği bu kanuna Kılıçdaroğlu'nun çok büyük ithamda bulunması sanki ormanlar bilerek yakılıyor, betonlaştırılacakmış tarzı ithamlarda bulunması akla ziyan bir yaklaşım. Hem oylamaya katılmayacaksın hem ortağın bu kanuna evet diyecek hem de sonra çıkan orman yangınlarından milletin üzüntüsünü durdurmak varken adeta manipüle ederek ithamda bulunacaksın. Biz artık bu tarz samimiyetsizliklerden bıktık. Bu artık bizim konumuz olmaktan çok öte. Samimi olan CHP'lilerin ülkesini seven CHP'lilerin bu tarz siyasete kasetle gelen, başkanlığa kasetle gelen bu siyaset diline artık dur demesi lazım."

    Etiketler:
    AKP, Bülent Turan, AK Parti, Açıklama, Turizm, Turizmi Teşvik Kanunu, Eleştiri, İYİ Parti, CHP, Orman yangını
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avrupa Birliği'nin DEFIS uydusu tarafından çekilen görüntüde Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü
    Türkiye'deki orman yangınlarının uydu görüntüleri
    Karikatür
    Küresel ekonomik toparlanma Facebook’a yaramayacak
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet