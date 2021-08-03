Mehmet Ali Erbil'den 'Help Turkey' tepkisi: Kimseye ihtiyacımız yok başımızda devletimiz var

Şovmen Mehmet Ali Erbil, 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin olarak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" görüşünü dile getirdi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Ünlü şovmen, Instagram'ın 'hikaye' özelliğinden 'Help Turkey' paylaşımlarını alıntılayarak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" diye yazdı.

© Fotoğraf : Instagram Şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin olarak açıklamada bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de süren yangınlarla ilgili yaptığı son bilgilendirmede "6 ilde 13 bölgede alevlerle mücadele devam ediyor" demişti.