Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahmin haritasına göre, Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcakların ardından sağanak yağış bekleniyor. Ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Sıcak ve bunaltıcı hava yurdun tamamında etkili olurken, cuma günü yurdun doğusunu etkilemeye başlayacak olan sağanak yağış, cumartesi günü etki alanını genişletecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve yangının etkili olduğu batı Akdeniz hariç tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Yağışlar hava sıcaklıklarını birkaç derece düşürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.