Limak, Gaziantep'teki fabrikasını 25 bin kişilik şehre dönüştürecek

Limak Grubu, Gaziantep Şehitkamil’deki eski çimento fabrikasını 25 bin kişilik bir şehre dönüştürecek. Çimentepe adlı projenin büyük kısmı yeşil alana ayrıldı.

Limak Grubu, Gaziantep’ten Kilis’e taşıdığı çimento fabrikasının yerinde büyük kısmı donatı ve yeşil alana ayrılan bir gayrimenkul projesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. 1.5 milyon metrekarelik arazinin imar revizyon planı yapıldı.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki eski fabrika arazisi 25 bin kişilik bir şehre dönüşecek. Bölgenin yeşil alan ihtiyacı da karşılanacak.

'3 yılda bitecek'

‘Çimentepe’ adı verilen projede konuttan ticari alana, sağlıktan kent ormanına pek çok donatı planlanıyor. Gaziantep’teki basın buluşmasında konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serhan Bacaksız, şunları söyledi:

"Çimento üretimini, çevre ve insan sağlığı ile ilgili tüm kriterlere uygun yapmamıza rağmen Gaziantep’in sosyal ve ticari hayatının merkezinde bu kadar büyük bir fabrika olmaması gerektiği kanaatine vardık. Fabrikayı 250 milyon dolar yatırımla Kilis’e taşıdık."

Çimentepe’nin yüzde 60’ı kamuya terk edilen arazisinin 900 bin metrekarelik bölümü kent ormanı, eğitim, sağlık ve kamusal alanlar olarak kullanılacak. 600 bin metrekarelik alan ise ticari ve bireysel gayrimenkule ayrılacak. Proje 3 yılda tamamlanacak.

Bacaksız, "Limak olarak kentsel dönüşüme de örnek oluşturmayı hedeflediğimiz bu yeni planlamada biz de proje geliştirmeyi düşünüyoruz" dedi.