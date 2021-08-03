Fatih Altaylı: Başka ülkelere yardım etmek, zor gününde yanında olmak ayıp ve kötü bir şey ise biz niye yapıyoruz?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, günlerdir süren yangınlarla birlikte çıkan yardım tartışmalarına ilişkin olarak, "Başka ülkelere yardım etmek, zor gününde yanında olmak ayıp ve kötü bir şey ise biz niye yapıyoruz! Derdimiz o ülkelere müdahale etmek mi yoksa!" dedi.