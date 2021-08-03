Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 18.95 olarak açıklanmasının ardından kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.15 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18.95, aylık yüzde 1.80 arttı.

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.15 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.15 oldu.