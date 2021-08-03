Bakan Yanık: 2013'ten bu yana 542 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet ve acil durumlarda psikososyal destek ekipleriyle vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "2013 yılından bu yana meydana gelen afet ve acil durumlarda uzman personelimiz ile 542 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bakanlığın, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri sunma konusunda ana çözüm ortağı olduğunu bildirdi.

Afet ve acil durumlarda etkilenen vatandaşların en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psikososyal destek ekiplerinin afetlerden sonra en kısa sürede sahaya indiğini belirten Yanık, şunları söyledi:

"Doğal ya da insan faktörü ile meydana gelen afet ve acil durumlarda toplumsal ruh sağlığını korumak, etkilenenlerin normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla sahada yürüttüğümüz çalışmalarımız Covid-19 ile birlikte çok daha kapsamlı şekilde devam ediyor. 2013 yılından bu yana meydana gelen afet ve acil durumlarda uzman personelimiz ile 542 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik."

2021 yılında psikososyal destek verilen afet ve acil durumlar arasında Rize ve Artvin'deki sel felaketi ile Antalya, Adana, Osmaniye, Kayseri, Mersin, Muğla'daki orman yangınları yer alıyor.