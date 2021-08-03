Kayıt
15:35 03 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İstanbul'da 'dayaklı' tedavi merkezine baskın

    İstanbul'da 'dayaklı' tedavi merkezine baskın

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 111
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1045143069_0:226:1200:901_1200x675_80_0_0_a65ad52e3e8620abbf9f1e278843d948.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108031045143187-istanbulda-dayakli-tedavi-merkezine-baskin/

    Birçok ülkede kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen Iraklı Molla Ali Kalak, Türkiye'ye gelerek ofis açtı. Kalak, Başakşehir'de açtığı ofiste 'kendi yöntemleri'ni uygulamaya devam edince şikayet yağdı. Kalak'ın ofisine polis baskın yaptı.

    İstanbul Başakşehir'de 'dayaklı tedavi' merkezine baskın düzenlendi. Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan, 12 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan'da tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Mala Ali Kürdistani, Türkiye'ye geldi ve Başakşehir'de ofis açtı.

    Sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım üzerine yüzlerce kişi tedavi olma umuduyla ofise geldi. Ofise otizmli çocuklarını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Kürdistani'nin asistanının çocuğun ayaklarının altına sopayla vurulduğu görülüyor.

    ABD'den tedaviye gelen var

    Çeşitli illerden ve yurt dışından tedaviye gelenler, sabahın erken saatlerinde Mala Ali Kürdistani'ye ait olduğu öne sürülen ofisin önünde toplandı. Önünde herhangi bir tabela veya levhası olmayan ofiste Kürdistani'ye yardım ettiği belirlenen kişilerce, gelenlerin isimleri alındı, telefon numaraları not edildi.

    Mala Ali Kürdistani için çalışanlar, gelenlere sınırlı sayıda kişinin içeri alınabileceğini, sırası gelince aranacaklarını söyleyerek kalabalığı ofis önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Aralarında Almanya, ABD gibi birçok ülkeden geldikleri öğrenilen kişilerin olduğu kalabalık uyarılara rağmen ofisin önünü terk etmedi.

    Ofise baskın yapıldı

    Savcılığa yapılan suç duyurularının ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de ofise baskın yaptı. Tedavide kullanıldığı düşünülen sopa, tahta parçaları, sedye ve Mala Ali Kürdistani'nin fotoğraflarının basılı olduğu çok sayıda kitap bulundu. Ofiste Ali Mahmood Hasan Goran isimli bir kişiye ait sertifikalar da ele geçirildi. İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri, ofisin yetkisiz, ruhsatsız olduğu ve tıbbi literatüre uymadığını tespit etti.

    Giriş bankosunun arkasına asılan vergi levhasında 'Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma ağda vb.) hizmetleri' yazdığı görüldü. Polis ofiste çalışmalar yaptıktan sonra ele geçirilen malzemeleri götürdü. Ofiste bulunan kasanın içindeki bin 300 liraya da el konuldu.

    Polis baskını sırasında tartışma yaşandı

    Ekipler, içeride çalışmalar yaparken, kapı önünde Mala Ali Kürdistani'yi bekleyenler ile Kürdistani'den şikayetçi olanlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

    Kürdistani'yi savunanlar 'Belki bize şifa verecekti neden şikayetçi oldunuz?' diyerek şikayetçi olan kişilere tepki gösterdi. Kendisinin de otizm hastası bir oğlu olduğunu belirten bir kişi, Kürdistani'yi bekleyenlere, 'Bilim var, ilim var. Bu sizin yaptığınız nedir?' diyerek bağırdı. Aynı kişi Kürdistani'yi bekleyenlerden bazılarının maskelerini eliyle indirmeye çalıştı.

    3 kişi polis merkezine götürüldü

    Yapılan araştırmalar sonucunda polis ekipleri, zabıta ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, ofis hakkında tutanak tuttu. Sözde tedavinin gerçekleştirildiği ofis zabıta ekiplerince mühürlendi. Bekleyenler, ofisin mühürlendiğini görünce ofis önünü terk etti.

    Ofiste çalıştığı belirlenen 3 kişi ifadesi alınmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Ofisten karakola götürülen 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Mala Ali Kürdistani'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

    '40 santimlik sopa ile vurdu'

    Başakşehir'deki ofisine giden Mustafa Kaplan, "Otizmli bir çocuğum var. Mala Ali Kurdistani'nin hastalara şifa dağıttığını duyduk. Böyle bir şeyin özellikle otizmli çocuklar için mümkün olmadığını biliyoruz ama biz de yine gidip bu kişinin nasıl şifa dağıttığını görmek istedik'' diyerek şöyle devam etti:

    ''Ofislerine girdiğim zaman sözde hocanın çocukların başını tutarak bir şeyler okuduğunu gördüm. Hoca ardından çocuğu başka odaya alıp, elinde bulunan 40 santimlik sopayla çocuğun ayaklarının altına vurmaya başladı. İşlem sonrası hoca aileye bu işlemin 1 sene süreceğini, her iki ayda bir kontrole gelinmesi gerektiğini söyledi. Sözde hoca bu şekilde şifa verdiğini iddia ediyor ve bu işlemi de 200 lira karşılığında yapıyor" 

    'Birçok kişi bu adama inanıyor'

    Bu şekilde umut tacirleriyle sürekli karşı karşıya kaldıklarını söyleyen otizmli bir çocuk annesi Filiz Doğru ise "Şu anki umut tacirimiz yurt dışından gelen Mala Ali Kurdistani, isimli bir kişi. Bu kişi, kendi ülkesinde kovulup Suudi Arabistan'da tutuklanıp, Özbekistan'da bu işi devam ettirmiş bir kişi. Bu kişiyi sosyal medyada takip eden çok kişi var ve birçok kişi bu adama inanıyor" ifadelerini kullandı.

    'Çocuğun ayaklarının altına sopayla vurdu'

    Doğru, sözlerine şu şekilde devam etti:

    "Çocuğumu muayene ettirme istiyorum diye bu adamın yanına gittim. Benden 200 lira istedi. Sonrasında başka bir ailenin çocuğunun ayaklarının altına sopayla vurduğunu gördüm. Aynı zamanda çocuğa ilaç yazacağını ve anlık mesajlaşma uygulaması üzerinde bilgi vereceğini duydum." 

    Mala Ali Kürdistani'nin ofisinin önüne gelen ve şikayetçi olanlarla tartışan bir kişi "Kimse benim inancıma karışamaz. Kime inanacaksam inanacağım. Benim inancım bu, herkese inanmak zorundasın belki de insanların çocuğunu adam iyileştirmiştir" dedi.

    'Ne ilaç veriyor bilmiyorum ama bayram şekeri gibi'

    Mala Ali Kürdistani'den ilaç almaya geldiğini söyleyen bir kişi "Kürdistani'ye geldik. Çocuğum duymuyordu, çocuğumu getirmiştim. Hatta Irak'taydı, Irak'a gidecektik ama pandemi nedeniyle gidemedik. Çocuğumu tedavi etti, 2 ay sonra da bize randevu verdi. Tedavide önce dua okudu sonra kulaklarını çekti, sopayla sırtına vurdu. İlaç yazmıştı onu almaya geldim ama burada yok. Benim önümdekiler ilaç için bin 400 lira para verdi. Verdiği ilaç ne bilmiyorum ama bayram şekeri gibi bir şey verdi" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Arkadaşlık sitesine üye olan genç, 20 bin TL dolandırıldı
    Banka kartını yenileme vaadiyle kandırılıp 6 bin lira dolandırıldı
    Türk işçiler Kazakistan'da mahsur kaldı: Dolandırıldılar
    Etiketler:
    Tedavi, Dolandırıcılık, şifa, Türkiye, Hasta, otizm, Molla Ali Kalak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avrupa Birliği'nin DEFIS uydusu tarafından çekilen görüntüde Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü
    Türkiye'deki orman yangınlarının uydu görüntüleri
    Karikatür
    Eski ABD'li komutan: Washington, Afgan halkını kanlı, vahşi bir iç savaşa terk etti
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet