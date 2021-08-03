RTÜK Üyesi Taşçı: Şahin gönderdiği mesajda 'Yangınları göstermeyin yoksa en ağır cezayı veririm' diye tehdit savuruyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in özel hat üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit ettiği öne sürüldü. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine 'yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm' diye tehdit savuruyor" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in özel hat üzerinden Türkiye'deki yayıncıları tehdit ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı açıklamasında Taşçı, "Türkiye yangın yerine dönmüş, ciğerlerimiz yanarken; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul ile yayıncılar arasındaki 'özel hat' üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti" dedi.

"Gazetecilerin görevi gerçeği kamuoyuna aktarmak, kamu yararı doğrultusunda gerçeğin izini sürmektir" diyen Taşçı, şöyle devam etti:

"RTÜK Başkanının keyfi istedi diye gerçeklikten kopmak televizyon yayıncılarının işi olamaz. Kameraları alevlerden başka yöne çevirmek yangınların söndüğü anlamına maalesef gelmiyor, gelmeyecek. O kameralar halkın gözü, kulağı olmak zorundadır. Anlaşılan halkın duyarlılığı, farkındalığı ve fedakarlığı RTÜK Başkanını rahatsız etmiş. Bu farkındalığı sona erdirmek için yayıncılara parmak sallıyor, cezayla tehdit ediyor."

Taşçı, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Görevi televizyonları denetlemek ve düzenlemek olan RTÜK'ün Başkanı 2021 yıkında hala tek kanallı yayıncılığın özlemi peşinde koşturuyor. Şaşırmadım ama ülkem ve yayıncılık açısından üzgünüm. Yazık oldu!"

Taşçı, yazılı açıklamasını aktardığı Twitter paylaşımına, "Türkiye yangın yerine dönmüş, ciğerlerimiz yanarken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "özel hat” üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti!!! Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine “yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm” diye tehdit savuruyor" notunu da düştü.