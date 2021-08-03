Kürşat Ayvatoğlu hakkında iddianame hazırlandı

Ankara'da, sosyal medyaya yansıyan görüntüsünde otomobil içinde uyuşturucu madde kullandığı görülen Kürşat Ayvatoğlu ile araçta bulunan ve görüntüleri sosyal medyada yayınlayan şüphelilerin de bulunduğu 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Kürşat Ayvatoğlu ile araçta bulunan ve görüntüleri sosyal medyada yayınlayan şüphelilerin de olduğu 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede, Kürşat Ayvatoğlu ile araçta yanında bulunan Ufuk Karakahyaoğlu, Melih Duran ile Mehmet Yagız Mıtrip'in, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlarından 5 yıldan 20 yıla, Ayhan Orhun ile Onur Satılmış'ın, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere, Dolunay Oran'ın da, 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ne olmuştu?

AK Parti Genel Merkezi’nde eski çalışan Kürşat Ayvatoğlu'nun, Mart ayında lüks otomobil içinde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanırken çekildiği iddia edilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntü üzerine 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlarından soruşturma başlattı. Ayvatoğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ayvatoğlu, ifadesinde, söz konusu maddenin uyuşturucu olmadığını ileri sürerek, "Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikardır. Ben kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" dedi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine tekrar gözaltına alındı. Bu kez uyuşturucu kullandığını itiraf eden Ayvatoğlu, görüntünün 2 yıl öncesine ait olduğunu iddia etti. Ayvatoğlu, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerde ifadelerinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.