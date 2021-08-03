Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.