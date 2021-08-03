Su kovaları, çapa ve kürekle nöbet tutuyorlar: Yabancı kimse köyümüze giremiyor

Kumluca ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Erentepe Mahallesi sakinleri, mahalleye yabancıların girmesine izin vermediklerini, gelen yabancı plakalı araçların da fotoğrafını çekip jandarmaya bildirdiklerini söylüyor.

Mahalle Muhtarı Hayrettin Acar, "Tüm çoluk çocuk, Erentepe’nin güzel insanları ile birlikte biz de yangın yaşamamak için, Kumluca çukuru yanmaması için 7/24 nöbet tutmaktayız. Manavgat yandı bizler de yanmayalım. Çok kötü bir şey. Geçmişte 2016'da biz bunu yaşadık. Gerçekten Allah kimselere göstermesin. Hep birlikte 7'den 77'ye gece gündüz demeden nöbet tutuyoruz. Dağda taşta her yerde nöbet tutuyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakini biri de “Yabancı kimse giremiyor bizim köyümüze. Kolaçan edip bakıyoruz” derken Bilal Demir isimli köy sakini ise “Yabancı plakalı bir araç gördüğümüz zaman fotoğrafını çekip hemen jandarmaya atıyoruz. Biz Kumluca’daki ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Bir tanesinin bile yanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.