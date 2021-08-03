Kayıt
20:12 03 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Yunus Kılıç - AK Parti

    AK Partili Kılıç'tan THK açıklaması: Ben uçakları gördüm, tavuklar içerisinde kümes yapmış

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 645
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1045146931_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_cca04da23005c676edc39109db6c1b2e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108031045146964-ak-partili-kilictan-thk-aciklamasi-ben-ucaklari-gordum-tavuklar-icerisinde-kumes-yapmis/

    TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, yangın söndürme çalışmalarında Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının kullanılmamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kılıç, "Ben uçaklarını gördüm, tavukların içerisinde kümes yaptığı, neredeyse yumurtlayacakları, farelerin yuva yaptığı hale gelmişler" dedi.

    Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, yangın söndürme çalışmalarında THK uçaklarının kullanılmadığına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

    Adam sana kaliteli hizmet satmıyor. Kendi elindeki uçakları yenilemiyor, bakımını yaptırmıyor. Burası bir vakıf. Devletin bir kuruluşu değil ki. 'Size lazım olan hizmeti, sizin istediğiniz kalitede vermeyeceğim' diyor. Verenden alacaksınız tabii ki. Ben uçaklarını gördüm, tavukların içerisinde kümes yaptığı, neredeyse yumurtlayacakları, farelerin yuva yaptığı hale gelmişler. Bunlarla mı biz yangınlarla mücadele edeceğiz? Siz kendi kurumunuzun değerlerine bakacaksınız, ben hizmet almak istediğim zaman da kaliteli hizmeti vereceğinizi bana gösterirseniz sizden hizmet alırım. Dolayısıyla o uçakların vermiş olduğu hizmetin çok daha kalitelisini çok daha ucuza, manevra kabiliyeti yüksek arTHkaçlarla, helikopterlerle, her yıl Tarım Bakanlığı hizmet alım ihalesine çıkar ve alır.

    'Amaç, Türkiye'yi zayıf göstermek'

    Yunus Kılıç, bir soru üzerine, sosyal medya üzerinden global yardım çağrısı yapılmasındaki amacın Türkiye'yi zayıf göstermek olduğunu iddia etti. Bunu yapmak isteyenlerin zafiyetinin olduğunu söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:

    Aşık Şenlik der ki; 'Arabanız çamura battıysa, Allah sahibine kudret versin'. Bizim sahibimiz belli, 84 milyon ve bu millet. Dolayısıyla bizim sahibimiz bunların mesaj verdiği yerler değil, Avrupası, Amerikası, PKK'sı, FETÖ'sü değil, bu millet. Orman yangınları her yıl rutin olur. Ancak bu yıl havanın kuru olması, iklim şartları, nem düşüklüğü ve başka iddiaların da olduğu bir artış var. Herkesin destek olması gerekirken ve ülkeye faydalı olan da bu iken bu tür çağrılarla başka yerlerden medet ummalarının hiç kimseye faydası yoktur. Mücadeleye en büyük zararı veren de bu çağrılar ve söylemlerdir.

    'Yapılaşmaya Anayasa müsaade etmez'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yangın yerlerinin yapılaşması durumunda 'beni çiğnemeleri gerekiyor' şeklindeki ifadesine ilişkin değerlendirmesi de sorulan Kılıç, yangın alanlarında yapılaşma olması bir yana tarım alanı olmasına bile Anayasa'nın müsaade etmediğini vurguladı.

    Kılıç ayrıca, komisyon üyesi bütün milletvekillerinin yangın bölgesine yapacakları ziyaretlere katılmasını umduğunu ve arzu ettiğini belirterek, "Çünkü bu herkesin o bölgedeki emek verenlere yapması gereken katkının inceleme-araştırma çalışması olacak" dedi.

    Etiketler:
    AKP, Yunus Kılıç, Orman yangını, Yangın, THK, Uçak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avrupa Birliği'nin DEFIS uydusu tarafından çekilen görüntüde Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü
    Türkiye'deki orman yangınlarının uydu görüntüleri
    Karikatür
    Eski ABD'li komutan: Washington, Afgan halkını kanlı, vahşi bir iç savaşa terk etti
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet