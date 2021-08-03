Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi

Baba Mustafa Haytaoğlu ve yakınları, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu'nun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan aldı.
Cenazenin yarın sabah Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Durmuşsofular köyündeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu.
Gözaltına alınan şüpheli Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, 'canavarca hisle öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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