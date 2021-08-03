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    Fatih Altaylı'dan 'Help Turkey' değerlendirmesi: Bu işi 'zehirleyen' ve başlangıçta 'köpürten' bazı hesaplar da var

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108031045149038-fatih-altaylida-help-turkey-degerlendirmesi-bu-isi-zehirleyen-ve-baslangicta-kopurten-bazi-hesaplar/

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Help Turkey' etiketlerine ilişkin olarak, "Bu işi 'zehirleyen' ve başlangıçta 'köpürten' bazı hesaplar da var" dedi. Altaylı, İngiliz akademisyen Marc Owen Jones'un analizlerine değinerek, "Mesela ege20281770 adlı hesap. O gün açılmış. Bu başlık altında pek çok mesaj atmış. Daha sonra tüm mesajlarını silmiş" dedi.

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medyada 'Help Turkey' etiketini köşesine taşıdı.

    Altaylı, 'Help Turkey'in önü ve arkası' başlıklı yazısına,  "Bir yandan yangınlar sürerken bir yandan da hararetli bir 'onur' tartışması sürüyor. Bir grup 'Help Turkey' başlığı ile dünyayı yangınlar karşısında Türkiye’ye desteğe çağırırken, bir başka grup “Bu onursuzluktur. Biz bize yeteriz” diyerek bu çağrıya tepki gösterip kınıyor. İktidar yanlıları “Hükümeti zayıf göstermeye çalışıyorlar” diye suçlarken kampanyaya samimi destek verenler 'Yahu canımız yanıyor. Siz hiçbir şey yapmayınca yardım istiyoruz ne yapalım' diyor. İşi abartan bazıları ise 'Bu yolla Türkiye’ye yabancı müdahalenin yolunu açmaya çalışıyorlar' paranoyası içinde" sözleriyle başladı.

    "Merak etmeyin, 2 milyon kişi Twitter'dan Türkiye’ye yardım edin dese bile Türkiye’ye kimse dışardan müdahale edemez" görüşünü dile getiren Altaylı, İngiliz akademiyen Marc Owen Jones'un analizlerine dikkat çekerek şunları dile getirdi:

    O konuyu bir geçelim de, şu Help Turkey meselesine bakalım.

    Sosyal medya uzmanı değilim.

    Hatta sosyal medyayı sevmiyorum da.

    Son derece manipülatif, sahte, yalan, aptal bir ortam olarak görüyorum.

    Çok da iyi kullandığım söylenemez.

    Bu yüzden de kendi başıma bir değerlendirme yapacak halim yok.

    Ancak bu işi bilenlerin yaptıkları değerlendirmeleri okuyorum.

    Bunlardan biri de Marc Owen Jones.

    Bu zat özellikle körfez ülkeleri konusunda uzmanlaşmış İngiliz bir akademisyen.

    Buralardaki toplumsal olaylarda sosyal medyanın kötüye kullanımı konusunda yazılmış eserleri var.

    Jones, Twitter’deki Help Turkey kampanyasını araştırmış ve bir şeyler yazmış.

    Jones’un kapsamlı analizinin söylediği özetle şu.

    1 gecede yaklaşık 2.5 milyon tweet atılan bu kampanyada atılan tweetlerin büyük bölümü gerçek kişiler.

    Özellikle çok takipçili ünlü kişilerin hesapları kampanyanın hızla büyümesini sağlamış.

    Atılan mesajların kopyala yapıştır yöntemiyle çoğaltılmış olması alışılmadık değil yabancı dil bilmeyenler ve yazmaya üşenenler bu tür kampanyalarda kopyala yapıştır yöntemiyle çağrı yayabiliyor.

    Ancak Jones’e göre bu işin içindeki herkes aynı oranda temiz değil.

    Bu işi “zehirleyen” ve başlangıçta "köpürten" bazı hesaplar da var.

    İyi niyetli olmaması mümkün görünenler bu hesaplar.

    Jones bunların da izini sürmüş.

    Mesela ege20281770 adlı hesap.

    O gün açılmış.

    Bu başlık altında pek çok mesaj atmış.

    Daha sonra tüm mesajlarını silmiş.

    Bir diğer ilginç hesap badboy2147.

    15 bin takipçili bu hesap da sonra birdenbire ortadan kaybolmuş.

    Ve badboy353435 olmuş.

    Jones, Help Turkey’i popüler hale getirmeye çalışan bu tip 7400 twitter hesabı olduğunu ve bunlardan en az 70’inin daha sonra ya adını değiştirdiğini ya da tamamen ortadan kaybolduğunu belirlemiş.

    Yani uzun lafın kısası, iyi niyetle böyle bir çağrı yapanla, bu işi “maksatlı” bir şekilde köpürteni ayırmak lazım.

    Evi ocağı yanarken çağrısına kulak asmayanlardan yaka silkip, can havli ile destek arayana kimse kızamaz, kimse suçlayamaz.

    Hele hele beceriksiz bürokratlar hiç.

    Eğer gerçekten bu manipülasyon aranıyorsa badboy353435, ege20281770 gibi hesaplar takip edilir. İncelenir ve arkasında ne var kim var ortaya çıkar.

    İyi niyetle bu mesajı destekleyenler durduk yere suçlanmaz.

    Ama bence tam tersi olur.

    Ne de olsa Bank Asya’da hesabı olanları içeri atıp, Bank Asya yöneticilerine kamuda üst düzey görevler vermiş bir yönetim anlayışı var Türkiye’de.

    Etiketler:
    Fatih Altaylı, Sosyal medya
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