Tarım Bakanı Pakdemirli: 38 ilde 163 yangın çıktı, 152 tanesi söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personelin mücadele ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik" dedi.

Yangınlara 72 hava aracının müdahalede bulunduğunu belirten Pakdemirli, "38 ilde 163 yangın çıktı, 152 tanesi söndürüldü" diye konuştu.

Pakdemirli, Manavgat'taki yangınla ilgili 'iyi haberler' aldıklarını ifade ederek, "Manavgat'ın batı tarafında iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler" ifadesini kullandı.

Hava sıcaklıklarının Akdeniz bölgesinde rekor seviyede olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü" dedi.

Yangınlardan 5 ilin etkilendiğini belirten Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek."

Tarım Bakanı'ndan sonra konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Soylu şöyle devam etti: