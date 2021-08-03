'Diyanet mensuplarımız, Milli Mücadele’de olduğu gibi vatanımızın sıkıntılı zamanlarında yaraları sarmaya çalışmaktadır'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet mensuplarımız Milli Mücadele’de olduğu gibi vatanımızın ve milletimizin en sıkıntılı zamanlarında zorluklarla hep mücadele etmeye ve yaraları sarmaya çalışmaktadır. Gün dayanışma günüdür. Birlikte başaracağız inşallah" ifadesini kullandı.
Diyanet mensuplarımız Milli Mücadele’de olduğu gibi vatanımızın ve milletimizin en sıkıntılı zamanlarında zorluklarla hep mücadele etmeye ve yaraları sarmaya çalışmaktadır. Gün dayanışma günüdür. Birlikte başaracağız inşallah. pic.twitter.com/QIcOdV1AlY— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 3, 2021
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