'Diyanet mensuplarımız, Milli Mücadele’de olduğu gibi vatanımızın sıkıntılı zamanlarında yaraları sarmaya çalışmaktadır'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili, "Diyanet mensuplarımız Milli Mücadele’de olduğu gibi vatanımızın ve milletimizin en sıkıntılı zamanlarında zorluklarla hep mücadele etmeye ve yaraları sarmaya çalışmaktadır" dedi.