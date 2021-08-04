Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.50'de ve 7.15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43.72 kilometre olarak ölçüldü.