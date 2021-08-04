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    Emre Yıldır

    Emre Yıldır'a 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunan Tarhan'ın ifadesi ortaya çıktı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108041045152983-emre-yildira-9-yasindan-18-yasina-kadar-cinsel-istismarda-bulunup-intihara-surukledi/

    İntihar eden Emre Yıldır'a 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 26 yıl hapis cezasına çarptırılan akrabası Vedat Tarhan'ın savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.

    Çorlu'da 9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, 2019'da 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi.

    İntihar etmeden 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Emre, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıkmıştı.

    Yıldır'ın intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki Vedat Tarhan'ın savcılıkta verdiği ifadeler ise ortaya çıktı. Tarhan ifadesinde, Yıldır ailesiyle çok sık görüştüklerini ancak üzerine atılan suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek, "Sadece o gün ve ertesi gün Emre'ye masaj yaptım" dedi.

    Geçtiğimiz Mart ayında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ahmet Emre Yıldır'ın ailesi, akrabaları olan Vedat Tarhan'ın oğullarına 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Şikayet dilekçesinde aile şu iddialara yer verdi:

    Emre Yıldır
    © Fotoğraf : Twitter
    Emre Yıldır’ın istismar faili hakkında tutukluluğa devam kararı
    "2002-2003 yıllarında çalışma amacıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine göç eden 68 yaşındaki Vedat Tarhan, akrabalık sebebiyle Yıldır ailesinin yanına yerleşti. İlerleyen dönemde Tarhan, gece herkes uyuduğunda o zaman 9 yaşında olan Ahmet Emre Yıldır'ın yattığı çekyatta yanına sokularak cinsel istismarda bulunmaya başladı. Sonraki zamanlarda eylemlerini arttıran Tarhan, farklı yöntemlerle istismarlarına devam etti. Yaklaşık 1 yıl süren istismarlar Tarhan'ın iş nedeniyle Çorlu'daki işinden ayrılması ile sona erdi. Tarhan, yaz aylarında ailesiyle birlikte Yeniçiftlik'teki yazlıklarına geldiğinde, Yıldır'a yönelik cinsel istismar içerikli hareketlerine devam etti. Yıldır, ailesiyle birlikte Tarhan'ın Enez'deki yazlığına gittiklerinde cinsel istismar içerikli istismar eylemlerine maruz kaldı. Ancak korktuğu için bu durumdan kimseye bahsedemedi. Tarhan'ın cinsel istismar içerikli eylemleri Yıldır 18 yaşına gelene kadar devam etti. Yıldır, 2011-2012 yıllarında Trakya Üniversitesi'nde okuyorken, Tarhan'ın tehdidiyle Kemalköy'deki evine gitti ve burada rızası olmadan cinsel ilişkiye girildi. Ardından askere giden Yıldır, psikolojik sorunlar yaşayınca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. 9 yaşından beri yaşadıklarını ailesine anlatma kararı alan Yıldır, yaşadıklarını ailesine anlattı. Tarhan ile yüzleşmek ve elinde delil olmasını isteyen Yıldır, ablalarıyla birlikte Edirne'ye geldi. Ardından ablalarının yanından ayrılan Yıldır, Tarhan'ın yanına giderek yaptıkları görüşmeyi ses kaydına aldı. Tarhan, bahsi geçen ses kaydında işlediği tüm suçlara ilişkin tüm olayları itiraf etti."

    'Sadece masaj yaptım'

    Haber Global'de yer alan habere göre Ahmet Emre Yıldır, ailesi ve avukatıyla birlikte ses kaydını da yanlarına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına Vedat Tarhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna rağmen hiçbir şekilde ifadeye çağrılmayan Yıldır, bunalıma girerek 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak intihar etti. İntiharın ardından harekete geçen Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarhan'ın ifadesini aldı. Tarhan ifadesinde, Yıldır ailesiyle çok sık görüştüklerini ancak üzerine atılan suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek, "Sadece o gün ve ertesi gün Emre'ye masaj yaptım" dedi.

    Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanan Yıldır hakkında, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan hazırlanan iddianame Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen ilk duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Vedat Tarhan, Tekirdağ Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. 'Kaçma ve delilleri karatma şüphesi bulunmayışı' nedeniyle tahliye edilmişti.

    Etiketler:
    Emre Yıldır, Vedat Tarhan, Cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
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