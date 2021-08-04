Emre Yıldır'a 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunan Tarhan'ın ifadesi ortaya çıktı

İntihar eden Emre Yıldır'a 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 26 yıl hapis cezasına çarptırılan akrabası Vedat Tarhan'ın savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Çorlu'da 9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, 2019'da 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi.

İntihar etmeden 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Emre, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıkmıştı.

Yıldır'ın intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki Vedat Tarhan'ın savcılıkta verdiği ifadeler ise ortaya çıktı. Tarhan ifadesinde, Yıldır ailesiyle çok sık görüştüklerini ancak üzerine atılan suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek, "Sadece o gün ve ertesi gün Emre'ye masaj yaptım" dedi.

Geçtiğimiz Mart ayında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ahmet Emre Yıldır'ın ailesi, akrabaları olan Vedat Tarhan'ın oğullarına 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde aile şu iddialara yer verdi:

© Fotoğraf : Twitter Emre Yıldır’ın istismar faili hakkında tutukluluğa devam kararı

'Sadece masaj yaptım'

Haber Global'de yer alan habere göre Ahmet Emre Yıldır, ailesi ve avukatıyla birlikte ses kaydını da yanlarına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına Vedat Tarhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna rağmen hiçbir şekilde ifadeye çağrılmayan Yıldır, bunalıma girerek 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak intihar etti. İntiharın ardından harekete geçen Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarhan'ın ifadesini aldı. Tarhan ifadesinde, Yıldır ailesiyle çok sık görüştüklerini ancak üzerine atılan suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek, "Sadece o gün ve ertesi gün Emre'ye masaj yaptım" dedi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanan Yıldır hakkında, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan hazırlanan iddianame Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen ilk duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Vedat Tarhan, Tekirdağ Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. 'Kaçma ve delilleri karatma şüphesi bulunmayışı' nedeniyle tahliye edilmişti.