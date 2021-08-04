Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Tek: Yangın bölgelerinde yağış gözükmüyor

Türkiye'nin çeşitli bölgeleri sıcaklık, şiddetli yağış ve orman yangınları ile mücadele ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hava sıcaklıkları ve beklenen yağışları değerlendirdi.

Tek "Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil" dedi.

'Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte orman yangınları riskinin biraz daha azaldığını göreceğiz'

Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların, yerine göre yaklaşık 10 derece düşeceğini, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yağmur beklendiğini dile getiren Tek, şunları söyledi:

"Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte orman yangınları riskinin biraz daha azaldığını göreceğiz ama tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar düşüyor o bölgelerde 40-45 derecelere kadar çıktı. O sıcaklıklar da diğer bölgelerde olduğu gibi orada da 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil."

"Bizim bölgemizde en sıcak zaman 15 Temmuz ile 15 Ağustos arası. 31 Temmuz 7 Ağustos arası eskiler 'Eyyam-ı Bahur' olarak adlandırıyorlar. Bu dönemde sıcaklıklar en yükseğe çıkıyor" diyen Tek, şu değerlendirmelerde bulundu: