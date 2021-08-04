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    Bodrum Kisebükü'ndeki orman yangını

    Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Tek: Yangın bölgelerinde yağış gözükmüyor

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    Türkiye
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    Türkiye'nin çeşitli bölgeleri sıcaklık, şiddetli yağış ve orman yangınları ile mücadele ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak" dedi.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hava sıcaklıkları ve beklenen yağışları değerlendirdi.

    Tek "Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil" dedi.

    'Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte orman yangınları riskinin biraz daha azaldığını göreceğiz'

    Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların, yerine göre yaklaşık 10 derece düşeceğini, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yağmur beklendiğini dile getiren Tek, şunları söyledi:

    "Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte orman yangınları riskinin biraz daha azaldığını göreceğiz ama tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar düşüyor o bölgelerde 40-45 derecelere kadar çıktı. O sıcaklıklar da diğer bölgelerde olduğu gibi orada da 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil."

    "Bizim bölgemizde en sıcak zaman 15 Temmuz ile 15 Ağustos arası. 31 Temmuz 7 Ağustos arası eskiler 'Eyyam-ı Bahur' olarak adlandırıyorlar. Bu dönemde sıcaklıklar en yükseğe çıkıyor" diyen Tek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    • "110 yıllık ölçümdeki en sıcak değerleri ile bu haftayı karşılaştırdığımızda rekor sıcaklıklara yaklaşmış durumda hatta bazı günler rekor sıcaklıklar kırılacak gibi gözüküyor. Cuma günü İstanbul'da tahmin edilen sıcaklık 40 derece. Biz en yüksek 41.3 derece ölçtük belki bu değer tekrar gözükecek ya da egale edilecek.
    • Cumartesi günü Kuzey'den hafif bir serinleme derken aslında yine hava sıcak 10 derecelik bir düşüş olacak, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yağışlar göreceğiz. Kuzey'den gelen yağışlarla birlikte Karadeniz'de dolu, yıldırım, sel gibi riskler önümüzde gözüküyor. Rize, Trabzon, Artvin önümüzdeki yağışlarla birlikte risk altında gözüküyor."
    • Orman yangınları açısından özellikle bu dönem nemin ve havanın kuruluğunun en arttığı dönem bu oranlar orman içinde daha da düşmeye başlayınca orman yangınları riski daha da artıyor. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte orman yangınları riskinin biraz daha azaldığını göreceğiz ama tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.
    • Çok yakın planda o yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar düşüyor o bölgelerde. 40-45 derecelere kadar çıktı sıcaklıklar. Diğer bölgelerde olduğu gibi orada da 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil
    Etiketler:
    Türkiye, Sıcaklık, Kandilli, Kandilli Rasathanesi, Orman yangını, Yağış, Adil Tek, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
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