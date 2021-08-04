Ahmet Hakan: Hükümet ve belediyeler arası işbirliğini savunuyoruz

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Hürriyet'in Yangın Manifestosu'nu duyurduğu yazısında, "Hükümet ve belediyeler arası işbirliğini savunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan yazısında, şu ifadelere yer verdi:
"Fitneden, fesattan, nifaktan, oyunlardan, provokasyonlardan uzağız. Eleştirileri gerçek bilgilere dayandırmak için özen gösteriyoruz. Uyarılarımızı makul bir çizgide sürdürüyoruz. Gerçeği, sadece gerçeği ama bütün gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal medya odaklı galeyan ve hezeyanlara yüz vermiyoruz. Siyaset üstü bir dayanışmayı benimseyip teşvik ediyoruz. Hükümet ve belediyeler arası işbirliğini savunuyoruz. Yangından siyaset çıkarmak yerine yangının söndürülmesine odaklanıyoruz."
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