Sağlık Bakanı Koca: Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye olarak en büyük mücadelenin şu anda yangınlarla olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak en büyük mücadelenin şu anda yangınlarla olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var."

Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2021