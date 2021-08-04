Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ öğretim görevlisi tutuklandı

Ankara'da polis ekipleri 30 Haziran'da, ihbar üzerine Tanju Aksoy'un oturduğu eve baskın düzenledi.

Evin teras katında saksıların içinde Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada da uyuşturucu madde tartmada kullanılan hassas terazi bulundu. Ev sahibi Tanju Aksoy ile evde bulunan arkadaşı S.K. adlı kadın gözaltına alındı.

'Uyuşturucuya ABD'de başladım'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Tanju Aksoy, savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

Aksoy, daha önce kullanmadığını belirttiği uyuşturucuya 2000 yılında gidip, bir süre kaldığı ABD'de başladığını söyledi.

Tanju Aksoy, Türkiye'ye döndüğünde uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini ancak daha sonraları satın alabileceği yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladığını anlattı.

Bu nedenle geçen yıl kasım ayında taşındığı evde Hint keneviri dikmeye karar verdiğini kaydeden Aksoy şöyle konuştu:

''Dubleks olan evin güneş gören terası vardı. Hint kenevirini güneşe ihtiyacı olduğunu bildiğimden terasa saksı içinde dikmeye karar verdim. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısından Hint keneviri tohumu aldım. Mayıs 2021'de tohumları ektim. İçilebilir duruma gelen Hint kenevirlerini kendim kesip, kuruttum. Bu şekilde kullanmaya başladım.''

'Tohumları tartmak için hassas terazi aldım'

Tanju Aksoy, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazinin evinde bulunmasıyla ilgili ise "Torbacıların bana verdiği tohumların doğruluğunu ölçmek için kandırılmamak için almıştım. Hiç kimseye satış yapmadım, satıcı değilim. Bu olaydan dolayı pişmanım" diye konuştu.

Aksoy, yakalandığı gün evde bulunan S.K.'nin yıllardır arkadaşı olduğunu, o gün misafirliğe geldiğini ve kendisinin uyuşturucu madde yetiştirip, kullandığından bilgisi olmadığını ileri sürdü.

S.K. de ifadesinde Tanju Aksoy ile içki içtiklerini, uyuşturucu kullandığını bilmediğini, evde saksılarda çiçek olduğunu gördüğünü; ancak bunların Hint keneviri olduğunu bilmediğini söyledi.

Tanju Aksoy, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'izinsiz uyuşturucu madde imal etmek' suçundan tutuklandı. S.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.