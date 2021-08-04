Ankara'da özel hastane inşaatında yangın

Ankara'da özel bir hastane inşaatında çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bir işçi ayakta tedavi edildi.

Yüksek Hızlı Tren Garı binasının yanında yer alan hastane inşaatında saat 11.30 civarında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

Dumandan etkilenen bir işçi de ayakta tedavi edildi.

Bu arada Celal Bayar Bulvarı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Vali Şahin: Soğutma çalışmaları devam etmektedir

Bölgeye gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Hızlı Tren Garı'nın yanında bulunan bir binada inşaat malzemelerinin yandığına dair gelen ihbarlar üzerine Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiş olup yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülmektedir."

Ankara Hızlı Tren Garı'nın yanında bulunan bir binada inşaat malzemelerinin yandığına dair gelen ihbarlar üzerine Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiş olup yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır.



Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. pic.twitter.com/v76QRaiz5P — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 4, 2021

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