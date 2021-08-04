AK Partili Kurtulmuş: ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD'nin Afgan mültecilerle ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Bütün dünya biliyor ki; Afganistan'da üretilen tüm terör örgütlerinin ana kucağı yabancı güçlerin işgalidir. ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez" dedi.